Romain Grosjean fährt nach Horror-Unfall in der Formel 1 bald IndyCar

Beim Großen Preis von Bahrain krachte Romain Grosjean mit rund 220 km/h in eine Leitplanke. Sein Bolide wurde in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. Ganze 26 Sekunden lang befand sich der Sportler in dem brennenden Wrack, bis er sich aus eigener Kraft befreien konnte.