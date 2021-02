Mourinho stichelt gegen Tuchel: Chelsea-Erfolg "nicht sehr schwierig"

"Sind Sie auf der richtigen PK?" Tuchel weist Reporter in die Schranken

Jose Mourinho erhöht den Druck auf Thomas Tuchel beim FC Chelsea. "The Special One" findet, dass der Deutsche bei den Blues einen leichten Job hat - und liefern muss.

"Ich glaube nicht, dass es sehr schwierig ist, Chelsea zu trainieren, weil ich dreimal Meister war, Carlo Ancelotti war Meister, Antonio Conte war Meister", stichelte Mourinho vor dem Londoner Premier-League-Derby am Donnerstag (Premier League: Tottenham Hotspur - FC Chelsea, 21 Uhr im LIVETICKER) .

"The Special One" sieht Tuchel deshalb in der Pflicht, bei Chelsea jetzt zu liefern.