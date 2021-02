Tokios Olympia-Chef entschuldigt sich für sexistische Aussage

Tokios OK-Vorsitzender Yoshiro Mori hat sich für seine sexistische Aussage über Frauen in Meetings entschuldigt.

Der Vorsitzende des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele in Tokio, Yoshiro Mori, hat sich für seine sexistische Aussage über Frauen in Meetings entschuldigt. "Wenn die Rufe nach meinem Rücktritt lauter werden, könnte ich gezwungen sein, zurückzutreten", räumte der 83-Jährige im Gespräch mit der Zeitung Mainichi Shimbun sogar ein: "Es war gedankenlos. Ich möchte mich entschuldigen."

Medienberichten zufolge hatte Mori am Mittwoch bei einer Sitzung des japanischen Olympia-Komitees (JOC) gesagt, Frauen würden Sitzungen in die Länge ziehen, weil sie "Schwierigkeiten haben, sich präzise auszudrücken". Treffen mit vielen Teilnehmerinnen würden daher "viel Zeit in Anspruch nehmen".