WWE NXT: Edge zieht die Aufmerksamkeit auf sich

Royal Rumble Gewinner und WWE Hall of Famer Edge gab bei NXT sein Debut im Drittkader der WWE. Dabei lies er mit einer überraschenden Ansage aufhorchen.

Der Rated-R Superstar mischte sich sofort in das Titelgeschehen ein und sprach Warnungen an Titelträger Finn Balor und dessen Herausforderer Pete Dunne aus. Schlussendlich geriet er jedoch selbst in das Fadenkreuz eines NXT-Superstars