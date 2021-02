AEW Dynamite: Überraschungs-Debüt markiert neues Beben

KENTA debütiert - AEW und NJPW nähern sich an

AEW etwa bekäme den Zugriff auf Japan-Superstar Kazuchika Okada, dessen Matchserie gegen Kenny Omega den Ausnahmestatus des AEW-Champs begründete . Oder auch auf die aktuelle Inkarnation des Bullet Club, in dem die AEW-Geschäftsführer Omega, Cody Rhodes und die Young Bucks früher Mitglied waren - und in dem sich nun neben KENTA vor allem auch Jay White als aufstrebender Topstar hervortut .

Jon Moxley ist Champion in Japan

Story-Hintergrund von KENTAs Auftritt ist seine bei NJPW gestartete Fehde mit dem dort als US Champion regierenden Moxley, der seinerseits am Wochenende bei der in den USA aufgezeichneten Show NJPW Strong überrascht und den Bullet Club attackiert hatte. Moxley und KENTA begegnen sich am 26. Februar bei der Show New Beginning im NJPW-Ring.