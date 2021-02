NBA: Dallas Mavericks schlagen Atlanta Hawks - Luka Doncic stark

Die Dallas Mavericks beenden in der NBA ihre Pleitenserie. Gegen die Atlanta Hawks wird es trotz eine komfortablen Führung am Ende spannender als nötig.

Das Team von Head Coach Rick Carlisle hat in der Nacht mit einem Sieg gegen die Atlanta Hawks seine Pleitenserie in der NBA beendet. Ganze sechs Spiele in Folge hatten die Mavs zuvor verloren, nun gab es endlich wieder Grund zur Freude. Mit 122:116 besiegte Dallas den Gegner aus Atlanta, nicht jedoch, ohne es vorher unnötig spannend gemacht zu haben.

Mitentscheidend für den Erfolg der Mavericks war vor allem die deutlich bessere Punktausbeute in der Breite. Gleich sechs Spieler punkteten zweistellig, wovon in den vergangenen Spielen meist nicht im Ansatz die Rede sein konnte.

Am besten stellte sich wieder einmal Superstar Luka Doncic an, dem mit 27 Zählern, acht Rebounds und 14 Assists ein Double-Double gelang - wobei in Sachen Wurfquote aus dem Feld mit acht getroffenen Würfen bei 20 Versuchen noch deutlich Luft nach oben war. Auch Star-Kollege Porzingis legte mit 24 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double auf das Parkett - und auch er zeigte sich in Sachen Treffsicherheit noch verbesserungswürdig.