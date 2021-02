Hörmann gegen Peking-Boykott: "Kann nicht der richtige Weg sein"

DOSB-Präsident Alfons Hörmann ist angesichts der Menschenrechtslage in China alarmiert, hat sich aber ablehnend gegenüber einem möglichen Boykott der ab dem 4. Februar 2022 geplanten Olympischen Winterspiele in Peking gezeigt. "Natürlich macht uns allen das, was dort passiert, Sorge", sagte Hörmann bei Sky Sports News: "Irgendwelche Boykott-Aktivitäten, das hat die Vergangenheit gezeigt, bringen an dieser Stelle wenig bis nichts. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass wir diesen Weg gehen."