Premier League: Harry Kane - Traum vom NFL-Kicker nach Fußball-Karriere

Harry Kane zählt ohne Frage zu den besten Stürmern der Welt. Nach seiner Karriere als Fußballer visiert der Stürmer einen Sportartenwechsel an.

Tottenham-Star Harry Kane hat seinen Wunsch bekräftigt, nach seiner Spielerkarriere Kicker in der NFL zu werden. ( LEXIKON: Die wichtigsten Begriffe im NFL-Football )

Kane ist begeisterter Anhänger der NFL, flog Anfang Februar 2019 während seiner Knieverletzung schon zum Super Bowl nach Atlanta und verfolgte Tom Bradys Triumph mit den New England Patriots live vor Ort.

Harry Kane: Darauf kommt es beim Football an

"Natürlich gibt es viele technisch sehr begabte Spieler und in der NFL können viele Spieler weit und hoch kicken, aber ich denke, es kommt darauf an, wer am besten mit dem Druck umgehen kann", sagte Kane zu ESPN.