Copa del Rey: FC Barcelona schlägt im Achtelfinale den FC Granada

Der FC Barcelona rettet sich in der Copa del Rey ins Halbfinale. Zwei späte Treffer bringen Barca in die Verlängerung. Dort wird es dann richtig wild.

Kenedy hatte den Außenseiter in der 33. Minute quasi aus dem Nichts in Führung gebracht, Roberto Soldado legte kurz nach der Pause nach. Pech hatte Barca in der 62. Minute, als Trincao nur die Latte traf.

Barca rettet sich in die Verlängerung

Erst in der Schlussphase drehten die Gäste dann auf - und das Ergebnis in einem Thriller noch zu ihren Gunsten. Antoine Griezmann verkürzte nach Vorarbeit Messis, der in der ersten Halbzeit nach einem überharten Einsteigen die Gelbe Karte gesehen hatte, in der 88. Minute auf 1:2.