Europa League: Ajax Amsterdam vergisst Sébastien Haller im Kader

Doch ob der Rekordtransfer des niederländischen Rekordmeisters auch in der anstehenden K.o.-Runde in der Europa League auf Torejagd gehen wird, ist mehr als fraglich. Denn offenbar ist Ajax bei der Meldung des Spielerkaders eine Panne unterlaufen. ( Spielplan und Ergebnisse der Europa League )

In der offiziellen Spielerliste für die K.o.-Runde der Europa League, die auf der UEFA-Webseite einzusehen ist, fehlt überraschend Hallers Name. Einzig Oussama Idrissi, erst am Montag vom FC Sevilla ausgeliehen, meldete Ajax nach - nicht aber Haller. Ein Versehen?