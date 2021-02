FC Bayern: Marc Roca hofft noch auf Verbleib von David Alaba

Der Abschied von David Alaba beim FC Bayern steht so gut wie fest.

Roca hofft auf Alaba-Verbleib

"Wir wollen, dass Alaba bei uns bleibt", sagte der Mittelfeldspieler in der Sendung A Diario bei Radio Marca : "Ich hoffe, Real Madrid nimmt ihn uns nicht weg und dass er uns noch lange erhalten bleibt."

Alaba sei sowohl innen als auch als Linksverteidiger eine Bank. "Er hilft uns in dieser Saison sehr viel und ich hoffe, das wird er noch lange tun."

Alaba angeblich mit Real einig

Der Österreicher hat seinen Vertrag beim Triple-Sieger nach langen Verhandlungen nicht verlängert, darf seit Montag offiziell mit anderen Klubs verhandeln und am 1. Juli ablösefrei wechseln.

Sein Vater George, der seinen Sohn David zusammen mit Pini Zahavi berät, erklärte am 19. Januar aber bei SPORT1: "Es ist noch keine Entscheidung gefallen, und David hat bei Real auch noch nicht unterschrieben. Neben Real gibt es weitere Vereine, die an ihm interessiert sind. Für ihn zählt weiterhin, dass er sich voll auf die Bayern und auf seine Leistungen konzentrieren will."