Nach öffentlichem Druck: Esser wird doch nicht Mediendirektor in Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss sich erneut auf die Suche nach einem neuen Leiter für den Bereich Medien und Kommunikation machen. Nachdem der Klub am Montag die Zusammenarbeit mit Fritz Esser ab Mai verkündet hatte, revidierte der FC diese Entscheidung am Mittwoch. Zahlreiche Fans und Prominente, darunter Ex-Weltmeister Lukas Podolski, hatten sich in der Zwischenzeit gegen Esser ausgesprochen.