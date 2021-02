DFB-Pokal: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:2 - Gladbach im Viertelfinale

Alassane Pléa (r.) brachte Gladbach in Stuttgart in Führung © Imago

"Das wussten wir vorher, dass das ein harter Schritt wird. Aber wir wollten den unbedingt gehen. Wir haben sehr unglücklich ins Spiel gefunden. Aber dann haben wir es wirklich top gemacht", sagte Kapitän Lars Stindl in der ARD . "Das war ein richtiger Pokalfight, deswegen ist es ein richtig gutes Gefühl, hier zu gewinnen."

VfB-Traumstart dank Super-Solo von Wamangituka

Die Borussia, auf die am Samstag das rheinische Derby gegen Köln wartet, blieb 2021 auch im siebten Spiel ungeschlagen (fünf Siege) und tanzt damit weiter auf drei Hochzeiten. In drei Wochen kommt es zum mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Kracher in der Champions League gegen Manchester City.