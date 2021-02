DFB-Pokal: VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:0 - Wölfe dank Weghorst im Viertelfinale

VAR-Elfer bringt Wolfsburg auf Viertelfinal-Kurs

Die Schalker hatten zunächst mehr vom Spiel, doch ein durchaus diskutabler Elfmeter nach Videobeweis bescherte den Wölfen die Führung. Wolfsburg-Leihgabe William traf beim Klärungsversuch Xaver Schlager am Fuß, Schiedsrichter Felix Zwayer ließ zunächst weiterspielen, entschied nach Studium der TV-Bilder aber auf Strafstoß. Weghorst scheiterte vom Punkt zunächst an Ralf Fährmann, grätschte den Nachschuss aber über die Linie (40.). ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Auch ohne den wegen Quarantäne noch nicht einsetzbaren Shkodran Mustafi und Klaas-Jan Huntelaar (Wadenprobleme) agierten die Gäste insbesondere in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wie ein designierter Zweitligist. Nach einer ausgeglichenen Auftaktviertelstunde übernahm die Mannschaft von Trainer Christian Gross das Kommando und brachte den Bundesliga-Dritten mehrfach in Verlegenheit.

Hoppe und Uth lassen Riesenchancen für Schalke liegen

Speziell den quirligen und leichtfüßigen Amine Harit bekamen die Norddeutschen kaum in den Griff. Der Mittelfeldspieler war Ausgangspunkt der ersten Schalker Torchance in der 14. Minute, auch an einer weiteren Einschussmöglichkeit, bei der Matthew Hoppe (45.) an Torwart Koen Casteels scheiterte, war er maßgeblich beteiligt.