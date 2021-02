Fans kritisieren Ergebnisbericht der "Taskforce Zukunft Profifußball"

Die Vertreterinnen und Vertreter aus Fankreisen in der "Taskforce Zukunft Profifußball" sehen den Ergebnisbericht kritisch.

Die Vertreterinnen und Vertreter aus Fankreisen in der "Taskforce Zukunft Profifußball" sehen den Ergebnisbericht kritisch. "Die Erwartungshaltung an die Arbeit der Taskforce war hoch - die Ergebnisse werden viele organisierte Fans enttäuschen", sagte Helen Breit, Vorsitzende des Fanbündnisses "Unsere Kurve", nach der Präsentation der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch.