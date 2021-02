RWE-Trainer Neidhart nach Pokal-Coup: "Träumen gehört dazu"

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat nach dem sensationellen Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals noch nicht genug. "Das Träumen gehört dazu, und das Träumen ist auch wichtig", sagte RWE-Trainer Christian Neidhart dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Mittwoch nach dem hart erkämpften 2:1 (0:0) nach Verlängerung gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen am Dienstagabend. "Das zeigt der Pokal, das zeigen diese Spiele, und warum sollen wir nicht noch 'ne Runde weiterkommen?"

Am Samstag (14.00 Uhr) kommt es dann an der Hafenstraße zum Spitzenspiel in der Regionalliga West. Dann empfängt der Tabellenzweite RWE den Tabellenführer Borussia Dortmund II zum Gipfeltreffen. Essen ist seit über einem Jahr ungeschlagen und träumt von der Rückkehr in den Profifußball.