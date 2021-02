Fortnite: TSM steigt aus - Kritik an Epic Games

Team SoloMid hat das hauseigene Fortnite-Roster verabschiedet und will sich aus dem Titel zurückziehen. Zudem kam mal wieder Kritik an Publisher Epic Games auf.

TSM hat via Twitter den Abschied ihres Fortnite-Teams verkündet. Mit Rocco "Safaroonie" Morales, Kerry "Ferrrnando" Salas und Mack "MackWood" Aesoph müssen sich drei Spieler um eine neue Heimat bemühen. Es bleiben aber noch Fortnite-Spieler in den Reihen von Team SoloMid, die sich über ihre weiteren Karriereschritte noch nicht im Klaren sind.

TSM beendet Fortnite-Engagement

Die Entscheidung, aus dem Titel auszusteigen, ist dem Tweet nach endgültig. "Danke für alles, was ihr während eurer Zeit bei TSM zur Organisation beigetragen habt. Wir wünschen euch alles Gute für eure Zukunft", richtet die Orga aus. Der eine oder andere Turniersieg steht für das Trio zu Buche, an den Leistungen liegt es also wohl eher nicht.