Insolvenzverwalter benannt: Uerdingen hofft weiter auf Zukunft in 3. Liga

Nach der Benennung eines vorläufigen Insolvenzverwalters hofft der KFC Uerdingen weiter auf eine Zukunft in der 3. Fußball-Liga. "Um dem Traditionsklub eine Perspektive zu ermöglichen, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen unter Einbezug der Liga-Statuten alle zur Verfügung stehenden Optionen prüfen, um weiterhin hochklassigen Fußball in Krefeld anbieten zu können", sagte Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth.