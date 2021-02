Ralf Schumacher über den Hamilton-Poker: "Fast schon peinlich"

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher findet das Hickhack um die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton bei Mercedes "fast schon ein bisschen peinlich und schade". Das sagte der jüngere Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher in seiner Rolle als Sky-Experte in einem kurzen Interview mit dem Sender: "Jetzt haben wir Februar, und der wichtigste Mann in der Formel 1, der siebenfache Weltmeister, ist immer noch nicht fix."