1,FC Köln stellt Fritz Esser doch nicht als Pressechef ein

Breite Front gegen Esser in Sozialen Medien

Im Netz bildete sich allerdings in Windeseile eine breite Front gegen Esser. Grund dafür: Öffentliche Äußerungen in der Vergangenheit in der Bild sowie in Sozialen Netzwerken, die – so der Tenor vieler Fans – nicht zum Bild eines weltoffenen Klubs passen.