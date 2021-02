Aogos Gedankenspiele: Erster dunkelhäutiger Sportdirektor im deutschen Profi-Fußball

Der 34-Jährige hatte zuletzt schon in einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram erklärt, dass er gerne "der erste dunkelhäutige Sportdirektor in Deutschland wäre". Es habe ihn gewundert, "dass es bislang noch keinen gab". Er habe sich aber noch nicht endgültig entschieden, "ob ich in diese Richtung gehen will".