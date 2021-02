Juve feiert Doppelpack seines "Killers" Ronaldo

Dank des Doppelpacks seines Superstars Cristiano Ronaldo steht der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vor dem Einzug ins Pokalfinale. Der portugiesische Europameister erzielte beide Tore zum 2:1-Erfolg im Halbfinalhinspiel bei Inter Mailand und wurde in der Presse einmal mehr überschwänglich gefeiert.

"Ein Elfmeter und ein Piratentor: Ronaldo bestätigt sich als Phänomen, das seine Mannschaft über ihre Grenzen reißt. Mit den Rivalen ist er wie immer gnadenlos", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Ronaldo erreicht 762 Treffer. Sein Doppelpack ist ein Geschenk vor seinem 36. Geburtstag am 5. Februar", schrieb der Corriere dello Sport. "Ein tödlicher Ronaldo bringt Juve wieder auf Erfolgskurs", urteilte Tuttosport. "Ronaldo ist für jeden Gegner ein Killer, vor allem wenn er sich nach einigen schlechten Auftritten revanchieren will", so La Repubblica.