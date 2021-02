Menschenrechtsgruppen fordern Olympia-Boykott für Peking

In einer Mitteilung an die französische Nachrichtenagentur AFP erklärte das Internationale Olympische Komitee (IOC), dass Bedenken von Kampagnengruppen "bei der Regierung und den lokalen Behörden geäußert wurden und werden".

Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch (HRW) sieht hier erhebliche Rückschritte. "Die Spiele 2022 werden unter Menschenrechtsbedingungen stattfinden, die signifikant schlechter sind als bei den Spielen in Peking 2008", hieß es Mitte Dezember in einem Offenen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach.