Hasenhüttl nach zweiter 0:9-Klatsche: "Es ist schrecklich"

Teammanager Ralph Hasenhüttl vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton war nach der zweiten 0:9-Klatsche in 15 Monaten völlig bedient. "Was soll ich sagen? Es ist schrecklich", sagte er der BBC nach der brutalen Demütigung bei Manchester United am Dienstagabend: "Aber wir sind nach dem ersten 0:9 wieder aufgestanden, und wir müssen das auch jetzt tun." In der Vorsaison hatte Hasenhüttl im Oktober 2019 mit den Saints bereits 0:9 gegen Leicester City verloren.