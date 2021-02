Premier League: 9:0 von Manchester United weckt Erinnerungen an Super-Team

Er selbst hatte ja nicht nur einfache Tage in dieser Spielzeit. Nach Niederlagen in der Liga gegen Tottenham Hotspur und den FC Arsenal sowie dem Ausscheiden in der Gruppenphase der Champions League wurde im Spätherbst bereits über einen Rauswurf des Helden von 1999 spekuliert.

Solskjaer denkt nicht an Sieg gegen Ipswich

Dass es am Ende diesen klaren Ausgang nahm, freute den Trainer umso mehr. "Was mir am meisten gefallen hat, war der Hunger und die Einstellung meiner Spieler, das Richtige zu tun", sagte er. "Es ist großartig, so ein Spiel zu erleben."