BlizzCon 2021: Alle Infos und Gerüchte zur BlizzConline

Blizzard präsentiert auf der BlizzCon 2021 am 19. & 20. Februar die neusten Inhalte zu Overwatch, Hearthstone oder World of Warcraft. Erfahrt alle Infos und Gerüchte.

Am 19. und 20. Februar öffnet die BlizzCon 2021 ihre virtuellen Tore. Auf der so genannten BlizzConline, als Anspielung auf die rein digitale Veranstaltung, werden jährlich Spieleneuheiten präsentiert und live mit der Community geteilt.

BlizzCon 2021 - So läuft die digitale Spielemesse ab

Für Blizzard ist dies ein ganz besonderes Jahr, denn es markiert das 30-jährige Bestehen des kalifornischen Entwicklers. Anders als in den Vorjahren lässt sich das komplette Event kostenlos über Twitch, YouTube oder die BlizzCon-Website verfolgen. Sonst waren auch für die digitalen Inhalte kostenpflichtige Pässe zu erwerben.

Tag Eins soll drei Stunden lang Einblicke in die neusten Spielinhalte liefern, an denen die Entwicklerteams gearbeitet haben. Insgesamt sechs Themenkanäle stehen hier zur Auswahl. Jeder Kanal widmet sich einem Titel bzw. Spieleuniversum. Start ist um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

Der zweite Tag beginnt am Samstag um 21:00 Uhr und steht ganz im Zeichen der Community. Wettbewerbsgewinner und besondere Beiträge sollen hier geehrt werden.

BlizzConline: Welche Spiele werden gezeigt?

Der Patch 9.1 zu World of Warcraft wird mit hoher Sicherheit Thema der BlizzConline werden. Unklar ist indes, ob die "The Burning Crusade: Classic"-Erweiterung offiziell angekündigt wird. Hinweise darauf, dass die Erweiterung in Arbeit ist, gab es im letzten Jahr zuhauf.