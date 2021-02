Lionel Messi: Spaniens Ligachef befürchtet Exodus der Talente

Der Mega-Vertrag von Lionel Messi hat auch die Steuerdiskussion in Spaniens Fußball befeuert. Ligachef Javier Tebas befürchtet eine massenhafte Abswanderung der Talente.

"Wir werden einen Exodus von Talenten in andere Länder haben", schrieb Tebas auf Twitter. "Die Liga wird Spieler verlieren, die dazu beitragen, 1,37 Prozent des Bruttoinlandproduktes des Landes und mehr als 180.000 Arbeitsplätze zu schaffen."

Knapp die Hälfte geht an die Steuerbehörde

Tebas kritisiert seit langem Spaniens Steuerauflagen für Profifußballer und drängt darauf, dass die spanische Regierung einige ihrer Steuervorschriften ändert, weil sie einige Spieler abschrecken könnten. In Italien und Frankreich würden weit weniger strenge Steuerregeln gelten als in Spanien.

Im konkreten Fall bedeutet dies für Messi, dass er etwa 270 Millionen Euro an Steuern für seinen Vertrag zahlen muss - knapp die Hälfte seines Wertes. Würde der argentinische Superstar in der italienischen Serie A spielen, würden nur nur etwa 135 Millionen Euro an die Steuerbehörden fließen.