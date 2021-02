Bierhoff glaubt an EM im Sommer - aber ohne Zuschauer

DFB-Direktor Oliver Bierhoff glaubt fest an eine planmäßige Austragung der Fußball-EM im kommenden Sommer. "Es muss aktuell stark angezweifelt werden, ob Fans in den Stadien dabei sein werden ? dass das Turnier aber stattfindet, zweifle ich überhaupt nicht an", sagte er der Sport Bild. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hält derzeit an ihrem Plan fest, die Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) in zwölf Ländern durchführen zu wollen.