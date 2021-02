NHL: Leon Draisaitl gewinnt mit Oiler auch zweites Duell mit Stützle

Eishockey-Topstar Leon Draisaitl (25) hat auch das zweite deutsche Duell mit Ausnahmetalent Tim Stützle (19) in der NHL für sich entschieden - und erneut trugen sich beide in die Scorerliste ein. Draisaitls Edmonton Oilers gewannen am Dienstagabend gegen Stützles Ottawa Senators mit 4:2 und fuhren damit den dritten Sieg in Serie ein.