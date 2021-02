ATP Cup: Deutschland schlägt Kanada - Siege für Zverev und Struff

Angeführt von Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) haben die deutschen Tennisprofis beim ATP Cup in Melbourne einen Auftaktsieg gefeiert. Zverev und Jan-Lennard Struff (Warstein) sorgten am Mittwoch gegen Kanada mit Siegen in ihren Einzel-Matches für den 2:1-Erfolg. Schon am Donnerstag geht es für die deutsche Auswahl gegen Serbien und den Weltranglistenersten Novak Djokovic um den Halbfinal-Einzug.