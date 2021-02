NBA: Theis zurück in der Erfolgsspur, Wagner und Bonga verlieren

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann der 17-malige Meister bei den Golden State Warriors in der Nacht zum Mittwoch mit 111:107. Theis erzielte acht Punkte und holte elf Rebounds, bester Scorer war Warriors-Superstar Stephen Curry mit 38 Zählern. Die Celtics sind mit elf Siegen und acht Niederlagen Vierter im Osten.