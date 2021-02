NBA: Steph Curry von den Golden State Warriors mit nächstem Meilenstein

Steph Curry hat für den nächsten Meilenstein in seiner glanzvollen NBA-Karriere gesorgt. ( Spielplan der NBA-Saison 2020/21 )

Bei der 107:111-Niederlage der Golden State Warriors gegen die Boston Celtics übertraf er die Marke von 17.000 Punkten. Damit kommt er auch dem Franchise-Rekord in dieser Kategorie immer näher.

Curry rückt Chamberlain näher

Den hält derzeit noch Wilt Chamberlain mit 17.783. Doch auch diese Marke könnte Curry bald knacken. Trifft der Superstar so weiter wie bisher in diesem Jahr, ist sie sogar noch in dieser Saison fällig. (Tabellen der NBA)