Klopp verzichtet bei Reds auf Kabinenansprachen

"In der Kabine ergreifen die Spieler das Wort. Meine Ansprache bezüglich Aufstellung, Taktik, Herangehensweise und unter Umständen auch Motivation halte ich - wie beim BVB auch schon - im Mannschaftshotel. In Dortmund wurde ich später in der Kabine selbst auch noch einmal richtig aktiv, das ist in England anders", beschrieb Klopp seine gegenüber früheren Jahren veränderte Methode. Bei den Reds seien "genügend Spieler" dabei, "die das übernehmen können. James Milner beispielsweise fasst meine Sitzung immer sehr gekonnt zusammen, oftmals schreiend mit allen notwendigen Worten, um den Jungs Feuer unterm Hintern zu machen".