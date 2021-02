BVB - Paderborn: Darum zählte Erling Haalands Siegtreffer im Pokal

Der Trainer des SC Paderborn echauffierte sich in der ARD darüber, dass Schiedsrichter Tobias Stieler den strittigen Siegtreffer von Erling Haaland (95.) gab , ohne sich die Szene noch einmal selbst an der Seitenlinie auf dem Bildschirm anzuschauen.

Der BVB-Stürmer schien beim Zuspiel von Thomas Delaney im Abseits zu stehen, nach knapp fünfminütiger Überprüfung durch den VAR aber erkannte Stieler den Treffer an.

Der 39-Jährige hatte eine minimale Berührung des Paderborners Svante Ingelsson erkannt, der versuchte, den Pass per Grätsche abzufangen.

DFB-Schiedsrichter: Darum zählte Haalands Tor

Hat Stieler den Ballkontakt gehört?

Die Schiedsrichter-Experten vom Podcast Collinas Erben schrieben dazu: "Stieler selbst hat den Ballkontakt wahrgenommen, es war also nicht der VAR, der ihn ermittelt hat. Das erklärt auch, warum es kein Review gab."

Zu dieser Wahrnehmung "könnte auch gehört haben, dass Stieler – aufgrund des fehlenden Publikums – den Ballkontakt akustisch wahrgenommen hat." Dazu passt auch die Aussage von BVB-Mittelfeldspieler Emre Can , der bei Sky erklärte: "Keine Ahnung, ob es Abseits war. Aber ich weiß auf jeden, dass er ihn (den Ball, Anm.d.Red.) berührt hat, ich habe es bis hinten gehört."

Baumgart: "Absolute Frechheit"

Laut Baumgart habe Stieler ihm gesagt, "dass er und sein Linienrichter die Wahrnehmung hatten, dass der Svante Ingelsson den Ball gespielt hat, was ich ein bisschen schwierig finde, denn erstens steht der Spieler im Abseits, das ist das eine. Und ich finde, dass man, gerade wenn es um so viel geht und wir in der Situation sind, dass wir uns das im Fernsehen angucken können, habe ich zumindest erwartet, dass er guckt."