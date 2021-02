Werder schlägt Fürth und steht zum vierten Mal in Serie im Viertelfinale

Werder Bremen steht nach einem 2:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth zum vierten Mal in Folge im DFB-Pokal-Viertelfinale.

Mit Wucht und Wiederholungstäter Kevin Möhwald zum vierten Viertelfinaleinzug in Serie: Werder Bremen ist seiner Favoritenrolle im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die SpVgg Greuther Fürth gerecht geworden. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt schlug den Zweitligisten am Dienstagabend nach einem engagierten Auftritt mit 2:0 (1:0) und sicherte sich neben der weiter bestehenden Chance auf den siebten Pokaltriumph auch eine willkommene Prämie in Millionenhöhe.