Bayern-Schreck Kiel im Pokal-Viertelfinale

Zuletzt hatte Kiel 2012 im Pokal-Wettbewerb in der Runde der besten Acht gestanden. Darmstadt hingegen muss weiter auf seine erste Viertelfinal-Teilnahme seit 1987 warten.

Nach der Führung der Platzherren, die das Punktspiel gegen die Lilien am vorvergangenen Wochenende in Darmstadt 2:0 für sich entschieden hatten, entwickelte sich die Begegnung zunehmend zu einem offeneren Schlagabtausch. Die Gäste drängten zur Verhinderung des K.o. zwangsläufig immer stärker auf den Ausgleich, während Kiel über Entlastungsangriffe die Entscheidung herbeiführen wollte. Allerdings waren die Bemühungen der Störche meistens zu harmlos, um Darmstadts Tor in Gefahr zu bringen. Bei Dursuns Ausgleichstreffer machte Holstein-Keeper Ioannis Gelios, der gegen München noch zu Kiels Matchwinnern gehört hatte, keine gute Figur.