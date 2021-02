Formel 1: Auto-Präsentationen von Mercedes, Red Bull, Ferrari - Termine

Wenn die Rennställe in der Königsklasse des Motorsports demnächst traditionell ihre Boliden der Öffentlichkeit vorstellen und die Wintertests für die Saison 2021 ( 12., 13. und 14. März 2021 in Bahrain ) anstehen, richtet sich der Blick vor allem wieder auf den Branchenführer um Weltmeister Lewis Hamilton. ( Alles Wichtige zur Formel 1 )

MERCEDES:

Die Premiere des Renners, der das achte WM-Double in Serie ermöglichen soll, findet am 2. März im englischen Brackley statt.

ALPINE:

RED BULL:

Wie Teamchef Christian Horner kürzlich angedeutet hat, könnte das neue Arbeitsgerät von Max Verstappen und Sergio Pérez unter der Bezeichnung RB16B an den Start gehen, angelehnt offenbar an das 2020er-Modell, das nun weiterentwickelt wird.

MCLAREN:

ASTON MARTIN:

Wenngleich es ein genaues Datum für die Autovorstellung noch nicht gibt - soviel steht immerhin fest: In der Aston-Martin-Zentrale in Gaydon (Großbritannien) soll im März zumindest das Farbdesign enthüllt werden beim neuen Rennstall von Sebastian Vettel, der im zweiten Cockpit Lance Stroll neben sich weiß.

FERRARI:

HAAS:

Das erste F1-Auto des Rennstalls aus dem Jahr 2016 trug treffend wie gewitzt den Namen "VF-16", wobei VF für "Very First" ("allererstes") stand, die Zahl wiederum für das Jahr. So dürfte denn auch der aktuelle Nachfolger passenderweise als "VF-21" an den Start gehen.