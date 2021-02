Bernd Leno und David Luiz kassieren Rot - FC Arsenal verliert

Bernd Leno ist bei der 1:2-Pleite des FC Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers am 22. Spieltag der Premier League vom Platz geflogen.

Folgerichtig erhielt Leno die Rote Karte. Der 28-Jährige schien selbst überrascht davon zu sein, was er gerade getan hatte. Ersatzkeeper Rúnar Alex Rúnarsson kam für Thomas Partey in die Partie und hütete in der Schlussphase das Tor.