DFB-Pokal heute LIVE: Leipzig, Stuttgart, Gladbach im TV, Stream, Ticker

Der zweite Tag der DFB-Pokal-Achtelfinals steht an. Für den VfB Stuttgart geht es gegen Borussia Mönchengladbach. Im frühen Spiel muss RB Leipzig gegen Bochum ran.

Eines der insgesamt nur zwei direkten Duelle zweier Klubs aus der Bundesliga im Achtelfinale des DFB-Pokals steigt am Mittwochabend in der Mercedes-Benz-Arena. Da empfängt der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach.

Mit 25 Punkten rangieren die Schwaben in der Bundesliga auf dem zehnten Platz. Acht Zähler konnte der VfB bereits zwischen sich und den Relegationsplatz legen. Auf die Europapokalränge fehlen derzeit sieben Punkte. Trotzdem war die Formkurve der Matarazzo-Elf zuletzt etwas rückläufig. Nur zwei Siege sprangen aus den vergangenen acht Ligaspielen heraus. (DFB-Pokal: Ergebnisse und Spielplan)

DFB-Pokal Heute: Gladbach muss zum VfB

Auch am letzten Freitag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mühte sich der VfB zu einem glanzlosen 2:0-Erfolg, der dafür aber endlich das Ende der Durststrecke im eigenen Stadion bedeutete. In den ersten acht Heimspielen wartete der Aufsteiger nämlich noch vergeblich auf einen Dreier. In der Bundesliga gab es gegen Gladbach zuletzt ein 2:2.