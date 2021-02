FC Bayern: Jérôme Boateng erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Freundin Kasia

Bayern-Star Jérôme Boateng hat am Dienstag das Ende seiner Beziehung zu Kasia Lenhardt öffentlich gemacht - und nun schwere Vorwürfe erhoben.

"Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste", erklärte der Weltmeister von 2014 in der Bild : "Also beschloss ich, bei Kasia zu bleiben und zu versuchen, dass es funktioniert."

Boateng: Freundin wollte mich zerstören

Während der gemeinsamen Beziehung habe Lenhardt immer wieder gedroht, "mich zu zerstören. Sie drohte meine Karriere zu ruinieren und sogar zu versuchen, dass ich meine Kinder verliere. Falls ich sie jemals betrügen würde oder sie öffentlich in Verlegenheit gebracht hätte".

Laut Boateng hätte sie ihn in einem solchen Fall "beschuldigt, sie geschlagen zu haben. Sie wusste genau, dass die Mutter meiner Kinder mich der gleichen Sache beschuldigt und wir deswegen ein Gerichtsverfahren haben. Kasia kontaktierte die Mutter meiner Kinder und sagte, sie würde ihr vor Gericht helfen. Alles nur, um mich zu zerstören."

Boateng: Lenhardt verbreitete Lügen

Zu seiner "eigenen Sicherheit und zur Sicherheit meiner Familie" habe er sich entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es sei an der Zeit, "die Wahrheit zu sagen".

Boateng: "Ich schäme mich"

Lenhardt sprachlos: "Wer ist dieser Mensch?"

Lenhardt, die Boateng wiederum am Mittag "Lügen und Untreue" vorgeworfen hatte, äußerte sich am Abend zu Boatengs Aussagen in ihrer Instagram-Story.