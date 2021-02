Shiffrin startet bei der WM auch im Super-G

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin wird bei der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) auch ihren Titel im Super-G verteidigen. Das gab die US-Amerikanerin, die seit mehr als einem Jahr keinen Speed-Wettbewerb mehr bestritten hat, am Dienstag bekannt.

Bei einer Pressekonferenz stellte Shiffrin ihr Programm vor: Sie wird zunächst in der Kombination (8. Februar) und im Super-G (9. Februar) antreten, bevor sie den Riesenslalom (18. Februar) und ihre Spezialdisziplin Slalom (20. Februar) in Angriff nimmt, in der sie 2019 in Are/Schweden ebenfalls triumphiert hatte.