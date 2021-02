Ferrari-Boss Elkann: "Wir müssen mit Demut neu starten"

Nach der desaströsen Saison in der Formel 1 hofft Ferrari-Verwaltungsratspräsident auf bessere Zeiten. Dabei benötige das Team aber Demut.

"Die enttäuschende vergangene Formel-1-Saison hat bewiesen, dass eine große Vergangenheit nicht automatisch große Resultate in der Gegenwart und in der Zukunft bedeutet", betonte der 44-Jährige.

Nach dem Rücktritt von Ferraris-Geschäftsführer Louis Camilleri am 10. Dezember will sich der Konzern noch Zeit bei der Suche nach einem Nachfolger nehmen, "um den bestmöglichsten Chef zu finden", erklärte Elkann, der zurzeit Interims-CEO ist. Bis 2030 will Ferrari zudem ein komplett elektrisches Modell entwickeln.