Aufgestockt: Brawlhalla erhält 1 Million US-Dollar Preisgeld

2021 werden insgesamt fünf Turniere in Ubisofts Brawler Brawlhalla abgehalten. Zum Abschluss der kompetitiven Serie gibt es eine Weltmeisterschaft im November.

Brawlhalla, Ubisofts Antwort auf Super Smash Bros., startet mit einem Knall ins Jahr 2021. Der Publisher kündigte an, den Wettbewerb im Fighting Game mit einer Million US-Dollar anzukurbeln. Während des Jahres werden im Winter, Frühling, Sommer und Herbst jeweils eigene Meisterschaften abgehalten, ehe es im November ins Finale der Weltmeisterschaft geht.

Da es sich um offene Events handelt, werden alle Spieler die Chance haben, an ihnen teilzunehmen – unabhängig von der Plattform. Wie genau der Jahresabschluss aussieht, wurde noch nicht erklärt. "Mehr Informationen über das Format der Weltmeisterschaft werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben", verspricht Ubisoft in einer Pressemitteilung. Eventuell denkt man darüber nach, das Finale offline abzuhalten, wie es etwa bei Rainbow Six der Fall sein wird.