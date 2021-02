Borussia Mönchengladbach: Hannes Wolf von RB Leipzig wird fest verpflichtet

Hannes Wolf bleibt in Gladbach, weil die Kaufpflicht für die Leihgabe von RB Leipzig greift. Für Max Eberl ist der Österreicher jetzt ein "richtiger" Borusse.

Wie Sportdirektor Max Eberl am Dienstagnachmittag bestätigte, ist bei dem bisher von RB Leipzig ausgeliehenen Offensivspieler die vereinbarte Kaufpflicht eingetreten. (Die Tabelle der Bundesliga)

"Bei Hannes Wolf ist es so, dass er inzwischen so viele Spiele für uns absolviert hat, dass die Klausel gegriffen hat und er jetzt ein 'richtiger' Borusse ist", erklärte Eberl - ohne jedoch zu verraten, wann genau die entsprechende Anzahl an Einsätzen erreicht wurde.