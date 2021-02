DFB-Pokal: BVB - SC Paderborn 3:2 - Dortmund erreicht Viertelfinale

"Wir kamen richtig gut rein und haben schnell zwei Tore gemacht. Dann wurde es ein Pokalspiel, in dem alles passieren konnte. Für die Zuschauer zu Hause war es ein geiler Pokalabend, für uns war es hart", sagte BVB-Profi Thomas Delaney in der ARD .

Emre Can (6.) und Jadon Sancho (16.) stellten in der Anfangsphase die Weichen zunächst auf Sieg für die Mannschaft von Edin Terzic, die nach dem Zweitrunden-Aus des FC Bayern im Pokal zum Kreis der Topfavoriten zählt. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Außenseiter aus Paderborn stärker und sorgte mit dem Anschlusstreffer durch Julian Justvan (79.) für Spannung in der Schlussphase. Prince Osei Owusu erzwang per Elfmeter (90.+7) die Nachspielzeit.