Anzeige

Joker Özil feiert glücklichen Sieg bei Fener-Debüt Joker Özil feiert glücklichen Sieg bei Fener-Debüt

Mesut Özil gewinnt bei Fenerbahce-Debüt © AFP/SID/OZAN KOSE

SID

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat ein erfolgreiches Debüt für den türkischen Spitzenklub Fenerbahce gefeiert.

Antiochia am Orontes (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat ein erfolgreiches Debüt für den türkischen Spitzenklub Fenerbahce gefeiert. Joker Özil half nach seiner Einwechslung in gewohnter Rolle als Regisseur mit, den glücklichen 2:1 (1:0)-Erfolg bei Aufsteiger Hatayspor zu sichern. Fener festigte damit vor dem Stadtderby gegen den "ewigen" Rivalen Galatasaray am Samstag (17.00 Uhr) die Tabellenführung in der Süper Lig.

Mame Thiam (26.) brachte das Team aus Istanbul in Führung, Özil klatschte höflich Applaus. In der Schlussphase wurde er für den Torschützen eingewechselt (77.). In seinem ersten Pflichtspiel seit elf Monaten leitete Özil das 0:2 ein, Jean-Claude Billong (88.) traf ins eigene Tor. Aaron Boupendza (90.) konnte für Hatayspor nur noch verkürzen.

Anzeige

Fenerbahce zeigte eine enttäuschende Leistung, Torwart Altay Bayindir hielt den Sieg mit starken Paraden fest. Und die Gäste verloren den früheren Bundesliga-Profi Luiz Gustavo, der zur Pause verletzungsbedingt raus musste.

Das Spiel wurde Pandemie-bedingt ohne Fans ausgetragen. Und auch sonst lag über dem kleinen Atatürk-Stadion mit Tartanbahn und nur drei Tribünen für 6000 Zuschauer Regionalliga-Flair. Über der Gegentribüne hingen eine riesige türkische Fahne und eine weitere, die den türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zeigte.