VfB-Trainer Matarazzo peilt Pokalsieg gegen Gladbach an

Der VfB Stuttgart glaubt an seine Chance gegen Borussia Mönchengladbach. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo will mit "voller Wucht" ins Viertelfinale.

"Wir haben Bock auf dieses Pokalspiel. Wir wollen mit voller Kraft und voller Wucht alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind", sagte Matarazzo vor dem Achtelfinal-Duell gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Die Begegnung sei "ein Topspiel", fügte Matarazzo hinzu. Vor zwei Wochen hatten sich die beiden Klubs in der Liga 2:2 getrennt, den Stuttgartern war in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter der Ausgleich gelungen.