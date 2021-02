Anzeige

Mesut Özil mit Debüt für Fenerbahce Istanbul - knapper Sieg gegen Hatayspor Özil leitet Tor bei Fener-Debüt ein

Tochter weint, Journalisten jubeln: Özils pompöse Vorstellung im Video

SPORT1

Mesut Özil feiert sein Debüt für Fenerbahce Istanbul. Bei einem knappen Sieg betritt er das Feld während einer wilden Schlussphase, in der zwei Tore fallen.

Erstes Spiel, erster Sieg!

Mesut Özil darf sich bei seinem Debüt für Fenerbahce Istanbul gleich über einen Dreier in der türkischen SüperLig freuen. Sein neuer Verein setzte sich am Dienstag mit 2:1 gegen Hatayspor durch. Özil, der vom FC Arsenal gekommen war, wurde in der 77. Spielminute eingewechselt.

Anzeige

Fener festigte damit vor dem Stadtderby gegen den "ewigen" Rivalen Galatasaray am Samstag (17.00 Uhr) die Tabellenführung in der Süper Lig.

Für den mit riesiger Begeisterung empfangenen Ex-Weltmeister war es das erste Spiel seit vielen Monaten. Bei den Gunners war er zuletzt nicht einmal mehr spielberechtigt und spielte sportlich keine Rolle mehr. Sein Vertrag wurde aufgelöst - auch um den Topverdiener von der Gehaltsliste zu bekommen.

Bei seinem ersten Auftritt im Fener-Trikot ging es gleich mächtig rund. Özil kam beim Stand von 1:0 in die Partie. Mame Thiam hatte sein Team in der 26. Spielminute in Front geschossen.

Özil leitet 2:0 ein

In seinem ersten Pflichtspiel seit elf Monaten leitete Özil in der 88. Minute das 2:0, Jean-Claude Billong (88.) traf ins eigene Tor (Alles zur Süper Lig).

Nur eine Minute später gelang Aaron Boupendza jedoch der Anschlusstreffer. Fünf Minuten wurden nachgespielt, letztlich brachte Fenerbahce den knappen Vorsprung über die Zeit.

Coup oder Gefahr? Die prominentesten Winterwechsel im Check

Fenerbahce zeigte insgesamt aber eine enttäuschende Leistung, Torwart Altay Bayindir hielt den Sieg mit starken Paraden fest. Und die Gäste verloren den früheren Bundesliga-Profi Luiz Gustavo, der zur Pause verletzungsbedingt raus musste (Tabelle der Süper Lig).

Mega-Empfang für Özil und Kollegen

Das Spiel wurde Pandemie-bedingt ohne Fans ausgetragen. Und auch sonst lag über dem kleinen Atatürk-Stadion mit Tartanbahn und nur drei Tribünen für 6000 Zuschauer Regionalliga-Flair. Über der Gegentribüne hingen eine riesige türkische Fahne und eine weitere, die den türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zeigte.

Anzeige

Neuzugang Özil (Vertrag bis 2024) und seinen Teamkollegen war bei der Ankunft im Spielort am Montag ein begeisterter Empfang bereitet worden. Schon am Flughafen warteten Dutzende euphorisierte Fans, die von der Polizei nur mit großer Mühe und unter grober Missachtung der in Pandemie-Zeiten gebotenen Abstandsregeln im Zaum gehalten werden konnten.

Weitere Anhänger standen für den Mannschaftsbus mit Bengalos in Klubfarben Spalier.

-----