Fünftägige Isolation: Mainz gegen Union wohl ohne Neuzugang Glatzel

Bundesligist FSV Mainz 05 muss am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Union Berlin vermutlich noch ohne seinen neuen Stürmer Robert Glatzel auskommen. Gemäß der Einreisebeschränkungen nach Deutschland muss sich der Zugang vom englischen Zweitligisten Cardiff City erst in fünftägige Isolation begeben, ehe er ins Training einsteigen kann. Einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins kicker bestätigten die 05er am Dienstag auf SID-Anfrage.