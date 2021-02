Andre Villas-Boas bietet Olympique Marseille Rücktritt an - was macht Favre?

André Villas-Boas will Olympique Marseille verlassen © Imago

Wie der Portugiese auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gab, habe er der sportlichen Leitung einen entsprechendes Angebot gemacht, aber noch keine Antwort erhalten. Grund für das Rücktritts-Gesuch des 43-Jährige sind offenbar große Differenzen beim Blick auf die sportliche Ausrichtung.

Am gestrigen Deadline Day hatte OM den Mittelfeldspieler Olivier Ntcham von Celtic Glasgow ausgeliehen - ohne den Coach davon in Kenntnis zu setzen. Dies brachte das Fass zum Überlaufen für Villas-Boas, der im Sommer wohl ohnehin hätte gehen müssen. "Diese Entscheidung (der Transfer, Anm.) kam nicht von mir, ich habe davon heute morgen in den Medien davon erfahren. Es ist ein Spieler zu dem ich 'Nein' gesagt habe", erklärte der ehemalige Chelsea-Trainer.